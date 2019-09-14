“الداخلية” تكشف آخر نتائج العمليات الأمنية المشتركة لتعقب المخالفين وعدد المرحلين

أصدرت وزارة الداخلية بياناً اليوم (الجمعة) أوضحت فيه نتائج الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، والتي أسفرت حتى الآن منذ انطلاقها عن ضبط ما يقرب من 4 ملايين مخالف.
وقالت الوزارة إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 3831081 مخالفاً، منهم 3581212 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، و249869 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و64929 شخصاً تسلل عبر الحدود مع المملكة، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2779 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتستر عليهم 4509 أشخاص، وتم إيقاف 1574 مواطناً تورطوا في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1535 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعودياً. وفق “أخبار 24”.
ويخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16637 وافداً مخالفاً، منهم 14263 رجُلاً، و2374 امرأة، وجرى إيقاع العقوبات الفورية بحق 533944 مخالفاً، وإحالة 487665 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 637260 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 949563 مخالفاً.