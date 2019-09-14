بالفيديو.. “أمرابط” يرد على أنباء انتقاله إلى أهلي جدة

ردّ المحترف المغربي في صفوف فريق النصر نور الدين أمرابط، على الأخبار التي انتشرت مؤخراً بشأن انتقاله إلى فريق أهلي جدة في صفقة تبادلية بين إدارتي الناديين.
وقال أمرابط خلال لقاء مع قناة “ksa sports” عقب مباراة فريقه مع فريق الشباب، إن الإِشاعات التي ربطته بالانتقال إلى أهلي جدة غير صحيحة، مؤكداً أنه لا يهتم بها فهو لاعب محترف ومستمر مع نادي النصر حتى نهاية عقده.
وأضاف: “تحدثت مع إدارة النصر ونفت مبادلتي بلاعب مع أهلي جدة، ولا يهمني ما يقولون عني سامحهم الله”.
وكان قد تعادل فريقا النصر والشباب سلبياً على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وفق “أخبار 24”.
امرابط لاعب فريق #النصر :
تحدثت مع ادارة #النصر حول ما أثير حول مفاوضات الأهلي وهذا غير صحيح نهائياً ” والله يسامحهم “.
#النصر_الشباب pic.twitter.com/o4YKUVdZuc
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 13, 2019