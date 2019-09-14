حولت أسرة سعودية المزرعة الخاصة بها في قرية السودة التابعة لمنطقة عسير، إلى منتزه ترفيهي عام يقصده السياح من زوار المنطقة.
وقال أحد ملاك المنتزه أحمد المازني، إن الفكرة قديمة وإنه وإخوانه حاولوا استغلال الطبيعة عن طريق المزرعة القديمة التي يمتلكونها كفكرة سياحية، ولاقت فكرتهم ردود فعل طيبة، مشيراً إلى أن الإنشاء والتشغيل كله بأيدٍ سعودية.
فيما أضافت إحدى المشرفات التي تعمل في المنتزه، أن العمل في المنتزه قائم على التعاون والتكاتف، وأن هناك العديد من القائمات عليه ولكل واحدة دورها، مشيرةً إلى أن المنتزه يقدَّم فيه العديد من الأكلات الشعبية، وأن المنتزه يحظى بإقبال لافت.
وفق “أخبار 24”.