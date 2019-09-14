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أخبار محلية > طقس السبت: أمطار متوقعة على الباحة وجازان.. وضباب على الغربية
14/09/2019   8:32 ص

طقس السبت: أمطار متوقعة على الباحة وجازان.. وضباب على الغربية

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم السبت.

وشملت توقعات الهيئة احتمال أن يكون الطقس رطباً مع فرصة لتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة.

وقد تشهد مرتفعات جازان وعسير والباحة، سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة.

كما يمكن أن تكون الرياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 43 درجة مئوية في الأحساء ومكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في أبها.وفق “أخبار 24”.

طقس السبت: أمطار متوقعة على الباحة وجازان.. وضباب على الغربية

أخبار محلية
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