أصدرت الجمارك السعودية بياناً للرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل حول احتجاز إرسالية “إبل” في جمرك منفذ الرقعي وعدم السماح لصاحبها بالخروج بها أو العودة للمملكة، والمزاعم بأنها حُجزت بدون علف أو وماء وموت بعضها بسبب الجوع والعطش.
وأوضحت الهيئة أنه أثناء إنهاء إجراءات إرسالية “إبل” كانت في طريقها للخروج إلى الكويت تبيّن أنها لم تستوفِ الشرط اللازمة للخروج بها، كما ثبت للجمرك وجود قصد تهريب، وأُحيلت القضية للنيابة العامة.
وأضافت أنه تم إبلاغ صاحب الإرسالية المخالفة بربط قيمتها بالتأمين لحين الانتهاء من إجراءات القضية إلا أنه رفض تنفيذ ذلك، ما استدعى قيام جمرك الرقعي بتخصيص مكان للإبل في المنفذ ليتمكن صاحبها من رعايتها، مشيرة إلى أنه مستمر في رعايتها حتى لحظة صدور البيان.
وأكدت “الجمارك” أن المنفذ يستقبل يومياً إرساليات إبل وأغنام وتتم إجراءات خروجها إلى الكويت بكل سهولة وانسيابية لاستيفائها الشروط اللازمة.
وفق “أخبار 24”.