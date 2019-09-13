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أخبار محلية > “التعليم” تسعى لإعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها في نظام الموارد البشرية
13/09/2019   10:44 م

“التعليم” تسعى لإعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها في نظام الموارد البشرية

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ناقشت وزارة التعليم إعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً في نظام الموارد البشرية بالوزارة؛ وذلك لمواكبة التطوير في قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقدت أمس الخميس بمقر الوزارة بالرياض، تحت عنوان “إعادة هندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية”، والتي افتتحها وكيل وزارة التعليم المساعد للموارد البشرية طلال الكود، بحضور مديري وموظفي وكالة الموارد البشرية والمختصين.

وأوضح وكيل الوزارة أن تعديل الإجراءات سيخدم المستفيدين بطريقة تختصر الوقت والجهد، وتسمح بتحويل الكثير من الإجراءات الورقية سعياً لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيد أو المراجع.وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تسعى لإعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها في نظام الموارد البشرية

أخبار محلية
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