بالفيديو.. “ضمك” يحقق المفاجأة ويهزم الاتحاد بثنائية “ياجور”

تمكن فريق ضمك من تحقيق انتصاره الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تغلبه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة.
وبدأت الإثارة مبكرا في المباراة باحراز ضمك هدفاً مبكرا، حيث سجل محترفه محسن ياجور هدفه الأول في الدقيقة 2، وتعادل الأرجنتيني إيميليانو فيشيو للاتحاد في الدقيقة 5، وعاد “ياجور” في الدقيقة 27 ليسجل هدف الفوز لضمك.
بهذه النتيجة يحتل ضمك المرتبة 11 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، فيما توقف رصيد الاتحاد عند نفس الرصيد من فوز سابق وظل في المركز الثامن.
وفق “أخبار 24”.