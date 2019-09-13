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اخبار رياضية > بالفيديو .. التعاون يقلبها على العدالة بــ«3 رأسيات»
13/09/2019   10:43 م

بالفيديو .. التعاون يقلبها على العدالة بــ«3 رأسيات»

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حول فريق التعاون الأول لكرة القدم، تأخره إلى فوز ثمين على ضيفه العدالة بثلاثة أهداف في مقابل هدفين، خلال المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، ضمن المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغ بذلك التعاون النقطة الرابعة بعد أن تعادل في أول مبارياته، صاعداً إلى المركز السابع بصفة موقتة، في حين تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط بتلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم، بعد أن تعادل مع الأهلي بهدف في الجولة الأولى، وفاز برباعية نظيفة على ضمك في المرحلة الثانية، أما التعاون فلم يلعب خلال الأسبوع الثاني، إثر تأجيل مباراته مع الاتحاد لاربتاط الأخير ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وبالعودة إلى المباراة، تقدم التعاون أولاً برأسية عبر طلال العبسي في الدقيقة 31، ثم أدرك أليو سيسه التعادل للضيوف في الدقيقة 39، قبل أن يعزز أندريا تقدم الفريق الأحسائي بهدف آخر في الدقيقة 48، إلا أن نيلدون أعاد أهل الدار إلى أجواء اللقاء برأسية أدرك منها التعديل في الدقيقة الـ70، وبرأسية أخرى سجل منصور المولد هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

وفق “الرياضية”.

بالفيديو .. التعاون يقلبها على العدالة بــ«3 رأسيات»

اخبار رياضية
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