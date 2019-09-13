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اخبار رياضية > أول تعليق من جمال عارف عقب هزيمة الاتحاد أمام ضمك!
13/09/2019   10:40 م

أول تعليق من جمال عارف عقب هزيمة الاتحاد أمام ضمك!

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علق الكاتب والإعلامي الرياضي محمد البكيري عقب هزيمة الاتحاد أمام ضمك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بهزيمة الاتحاد 1-2.

وكتب عارف عبر حسابه الرسمي على تويتر” بعيدا عن مجاملة خيمينيز من قبل سييرا !!! ليه الفلسفة في التشكيل والتخبيص في المراكز ؟؟

وأضاف” السؤال لماذا أشركت داكوستا وهو الذي كان في أجازة (علاجية) !!! سييرا .. حذاري من اللعب بالنار والمجاملة على حساب الاتحاد. وفق “المرصد”.

وختم قائلاً” الجمهور الذي دعمك سيتحول دعمه إلى غضب عليك وعندها لن تجد من يقف معك .

أول تعليق من جمال عارف عقب هزيمة الاتحاد أمام ضمك!

اخبار رياضية
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