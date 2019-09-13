نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > مجلس صلح في حي الخالدية بالرياض
13/09/2019   10:38 م

مجلس صلح في حي الخالدية بالرياض

+ = -
2575

تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح بين فهد بن سعيد الصيعري وخالد بن احمد الكربي بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ محمد بن مبارك ال مسن والشيخ هادي بن علي ال زمال والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة والشيخ محمد بن ناصر بني هميم وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون مقابل ولا شرط ولا قيد .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا المجلس ، والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله واللذان يدعمان مجالس الصلح ويحبذاها كما اثنى الشيخان على جهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية ، كما قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي لا ننسى في هذا المجال جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز سعود الضحوك وفقه الله .

مجلس صلح في حي الخالدية بالرياض

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063082.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.