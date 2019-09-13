البكيري ينتقد مدرب الاتحاد “سييرا” عقب الخسارة أمام ضمك!

انتقد الكاتب والإعلامي الرياضي محمد البكيري مدرب الاتحاد سييرا عقب الهزيمة أمام ضمك 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي على تويتر “بين أن تكون مدربك سباك أو بروفيسور. خط رفيع، اسمه سييرا !
وتابع ” لاتشكيلة، لاتكتيك، لاتغيرات، لاهوية لفريق منح فيه كافة الصلاحيات، بذمتك هذا الجمهور يُكسر بخاطرة أمام فريق سقط في مباراتين متتاليتين ب6 أهداف!.وفق “المرصد”.
وأضاف ” أيها التشيلي، إما اعتدلت، وإما رحلت، بإرادتك أو دونها”.