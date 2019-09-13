شقيق والد “معتز” كاشفا ظروفه الصعبة: أخي بلا منزل أو سيارة وديونه 500 ألف ريال أدخلته السجن

كشف عابد بن سعد الحارثي شقيق والد الطفل معتز، الذي توفي خنقاً على يد زميله في مدرسة ابتدائية بالرياض، أن شقيقه يعاني من ظروف مادية صعبة حيث بلغت ديونه 500 ألف ريال ودخل السجن مؤخراً لعدم سدادها.
وكان خويتم والد معتز قد أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، رافضاً الملايين التي قُدمت له مقابل العفو.
وتُوفي معتز خنقاً على يد زميله في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الوليد بن بشر الابتدائية بالرياض، إثر مشاجرة بينهما يوم الإثنين الماضي.
وقال عابد الحارثي إن شقيقه البالغ من العمر 52 عاماً، متقاعد، وليس لديه منزل أو سيارة، ويعيش في سكن تابع لأحد مساجد ضاحية لبن، مضيفاً أنه يعول 6 أبناء إضافةً إلى والده المقعد على فراش المرض.
وتابع بحسب “سبق” أن ديون أخيه تجاوزت 500 ألف ريال، وصدر بحقه إيقاف خدمات ومنع سفر، كما أُودع السجن مدة شهرين مؤخراً لعدم سداد هذه الديون، ومن المتوقع عودته للسجن حال عدم سداد بقية الدين.