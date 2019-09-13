حقق مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثانية رقماً جديداً العام الحالي بـ13377 مطية متجاوزاً الرقم السابق في النسخة الماضية المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ11 ألف مطية مشاركة.
وسلم مندوبُ موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمدُ جمال الدين الأميرَ فهدَ بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، شهادةَ جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي الذي حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.
وأكد الأمير بأن كسر الرقم القياسي عالمياً هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودي للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات، فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.
وفق “أخبار 24”.