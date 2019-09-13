ألقت دوريات المرور السري بمنطقة نجران، اليوم الجمعة، القبض على مفحط تسبب في حـادث مروري ولاذ بالفرار.
وكان الحـادث قد وُثق عبر إحدى كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع، حيث ظهرت سيارة من نوع “هيونداي سوناتا” وهي تسير بسرعة ويمارس قائدها مخالفة التفحيط، لتصطدم بسيارة “هايلوكس” كانت على جانب الطريق، ما أدى لأضرار جسيمة في المركبة المتوقفة ومركبات أخرى.
وشكل مرور نجران فريق بحث حتى تمكنوا من ضبط قائد المركبة والعثور عليها بإحدى الورش بحي الصناعية بنجران.
وتم تحويل مالك المركبة ومالك الورشة لإدارة المرور بالمنطقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ليتم بعد ذلك إحالتهم لهيئة الفصل في المخالفات المرورية وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.
وفق “أخبار 24”.