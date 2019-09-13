بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، أكثر من 47.1 مليار ريال، متجاوزاً الرقم الذي تحقق خلال الفترة ذاتها من 2018، والذي سجل 43 مليار ريال.
وكشف تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني، أن إجمالي إنفاق السياحة المحلية خلال شهر يوليو 2019 بلغ 3.4 مليار ريال، وفي أغسطس 7.5 مليارات.
فيما بلغ إنفاق السياحة الوافدة 2.5 مليار ريال في يوليو، و33.7 ملياراً في أغسطس من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن السياح الذين قدموا للمملكة خلال الشهرين الماضيين قضوا 57 مليون ليلة سياحية، وهي مدة أزيد من تلك التي قضاها السياح في الفترة ذاتها من 2018 والتي بلغت 52.9 مليون ليلة.
في حين قضى السياح المحليون 48.2 مليون ليلة خلال الشهرين الماضيين، مقارنةً بـ46.8 قضوها خلال يوليو وأغسطس من 2018.
وانخفض عدد المسافرين إلى خارج المملكة خلال شهري يوليو وأغسطس إلى 4.4 مليون مسافر، في مقابل 4.6 مليون مسافر للشهرين ذاتهما في العام الماضي، وأنفقوا نحو 16.4 مليار ريال، وهو أقل من الرقم المسجل في 2018 الذي بلغ 16.6 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.