مدرب الهلال عن الجولة الثالثة: الفيحاء خصم قوي.. و”كويلار “والبريك جاهزان

تحدّث المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوسيسكو عن مباراة فريقه القادمة مع نادي الفيحاء، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وعن جاهزية لاعبيه ورأيه في فريق الفيحاء.
وأوضح “رازفان” أن ثنائي الفريق جوستافو كويلار ومحمد البريك جاهزان للعب مباراة الفيحاء المقبلة، وهما يُشاركان في تدريبات الفريق الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والفيحاء “سنواجه خصماً قوياً، منظماً في الجانب الدفاعي، ما يُصعّب من المواجهة المرتقبة”، متمنياً ألا يخسر عدداً كبيراً من لاعبيه في فترة التوقف الدولي، كما يفخر بالهلال، أحد أكبر أندية آسيا، الذي يضم عدداً كبيراً من نجوم المنتخب.
وأشار إلى أنه عمل على استغلال فترة التوقف لرفع جاهزية جميع اللاعبين الذين تضمهم القائمة، وأن الفريق يستطيع إسعاد الجماهير، بالإعداد المناسب للمباراة فنياً وذهنياً. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد لاعب النادي هتان باهبري جاهزية الفريق، وهو على أتم الاستعداد لخوض مباراة الفيحاء، ومواصلة الانتصارات، والوصول للنقطة التاسعة في الدوري، لإسعاد جماهير النادي.
يُذكر أن الهلال يلاقي الفيحاء على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.