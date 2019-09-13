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اخبار رياضية > الجاسم: انتقلت إلى النصر الكويتي لأرفع عدد مشاركاتي
13/09/2019   12:29 م

الجاسم: انتقلت إلى النصر الكويتي لأرفع عدد مشاركاتي

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شارك تيسير الجاسم في تدريبات فريقه الجديد النصر الكويتي للمرة الأولى يوم الاثنين، منذ انتقاله إليه بعد قضائه أكثر من 15 عاماً في الدوري السعودي بقميص أهلي جدة والوحدة.

وفي حديثه لـ”في المرمى” قال الجاسم “أود أن أزيد نسبة مشاركاتي في الدوري الكويتي وأن أقدم مستوى عال في المنافسة. ولدى سؤاله عن الفوارق الفنية وسبب ختياره الكويت، أضاف الجاسم “لم أفكر في الفوارق الفنية والمحترف دائماً يبحث عن فرصة لعب وخاصة أن زيادة عدد الأجانب قلصت مشاركة اللاعب السعودي، والنصر الكويتي في المواسم الخمسة الأخيرة لم ينزل من المراكز الخمسة الأولى وهم بحاجة للاعبي الخبرة. وفق “العربية نت”.

وانتقل تيسير الجاسم إلى النصر الكويتي يوم الاربعاء الماضي في صفقة انتقال حر لمدة عام واحد.

الجاسم: انتقلت إلى النصر الكويتي لأرفع عدد مشاركاتي

اخبار رياضية
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