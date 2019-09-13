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اخبار رياضية > Xelement شريكًا لـ الهلال
13/09/2019   12:28 م

Xelement شريكًا لـ الهلال

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أعلن نادي الهلال أمس الخميس عن تعاقده مع وكالة Xelement وعقد اتفاقية شراكة لتصبح بموجبها الشريك الإبداعي للنادي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر تويتر أن رئيس النادي فهد بن نافل وقع عقد الشراكة مع عمر أبو عنق المدير التنفيذي لـ وكالة Xelement أمس.

ويُذكر أن مراسم توقيع العقد جرت في ملعب جامعة الملك سعود، ويذكر أن وكالة Xelement ستكون مسؤولة عن تطوير الهوية البصرية لنادي الهلال.

وتناولت كذلك وكالة Xelement العديد من المزايا والحقوق والتي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية.

وبعد تعاقد الهلال مع وكالة Xelement، يستعد الفريق الهلالي لمواجهة نادي الفيحاء غدًا السبت، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان. وفق “المواطن”.

Xelement شريكًا لـ الهلال

اخبار رياضية
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