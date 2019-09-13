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اخبار رياضية > الهلال يعلن عن عودة كاريلو
13/09/2019   12:26 م

الهلال يعلن عن عودة كاريلو

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أعلن نادي الهلال، الخميس، أن البيروفي أندري كاريلو لاعب فريقه الأول لكرة القدم، يصل مساء اليوم إلى الرياض، بعد أنهى مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الماضية على أن يلتحق بتدريبات الفريق، غداً، تحضيراً لمواجهة الفيحاء السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى صعيد أخر، وقعت إدارة النادي العاصمي، اتفاقية شراكة مع وكالة XELEMENT لتصبح بموجبها الشريك الإبداعي الحصري والمسؤول عن تطوير الهوية البصرية للنادي، إضافة إلى مساهمتها في تطوير أعمال إبداعية رقمية، وتكوين البنية الإعلانية للمنصات الرقمية والتسويق.

ميدانياً، أدی الفريق الهلالي، الخميس، مرانه الرئيس: تحضيراً لمواجهة الفيحاء، حيث تركزت الحصة التدريبية التي قادها الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق في مجملها على الجوانب الفنية وسط متابعة رئيس النادي فهد بن نافل. وفق “المرصد”.

الهلال يعلن عن عودة كاريلو

اخبار رياضية
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