تحدث لاعب نادي الهلال، أندريه كاريلو، مع صحيفة RPP News البيروفية بعد أن لعب مباراتين وديتين برفقة منتخب بلاده خلال أيام الفيفا.
وأكد كاريلو أن المنافسة مع زميله غابرييل كوستا منافسة صحية، وفي صالح المنتخب البيروفي، وقال: “تم اقترانه جيدًا بالمجموعة وبصرف النظر عن كونه لاعبًا جيدًا فهو شخص جيد جدًا. هذا مهم جدًا بالنسبة لنا ، أن نستمر في أن نكون في حالة معنوية جيدة ، طاقة جيدة ، وهذا أمر مهم أيضًا”.
وحول الفوز في المباراة الودية أمام المنتخب البرازيلي 1 ـ 0، قال: “هذه مباراة ودية. من الواضح أننا كنا نفضل الفوز بالمباراة النهائية في كوبا أميركا بدلاً من الفوز بهذه المباراة. نحن سعداء بالنتيجة وبالكيفية التي لعب بها الفريق. أعتقد أن اللاعبين الذين لعبوهم حققوا أداءً جيدًا ولهذا الجانب نحن هادئون”.
وفيما يتعلق بوضعه على مقاعد البدلاء في منتخب بيرو، أكد كاريلو إنه وصل إلى الفريق الوطني ليقدم كل ما في وسعه. وقال “الأفعى”: “لم يكن من الضروري أن أكون في التشكيلة الأساسية، لكن كان عليّ أن أدخل. أقدم ما بوسعي وهذا كل شيء”.
وفق “أخبار 24”.