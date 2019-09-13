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اخبار رياضية > “الهريفي” يتحدث عن أسباب “أزمة” اختيارات لاعبي المنتخب
13/09/2019   12:23 م

“الهريفي” يتحدث عن أسباب “أزمة” اختيارات لاعبي المنتخب

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أكد لاعب النصر السابق، فهد الهريفي وجود أزمة في اختيارات لاعبي المنتخب السعودي، وأن المدير الفني الجديد للمنتخب هيرفي رينارد لا لوم عليه في مباراة اليمن، مطالبا بالبحث في الأسماء التي تتكرر في المنتخب.

وأوضح الهريفي أن أي لعبة جماعية ومنها كرة القدم يجب على من يشرف عليها فنياً أن يفّرق بين لاعب مركز ولاعب مكمل للمجموعة، وأن هذا ما يحدث للمنتخب للأسف، هناك من يلعب لأنه يبرز مع مجموعة، لكنه لا يجيد مهام مركز لمنتخب يتواجد فيه نخبة عناصر البلد.

وأضاف أن المدرب الجديد لا يلام لعدم معرفته بالعناصر، فمن الذي اقترح عليه بعض الأسماء؟، وهل هناك من الإداريين من يخاف ويريد فقط أن يعيش، أو هل هناك في الجهاز الفني من “يريد أن يسوي نفسه فاهم ويقترح بعض الأسماء”، ابحثوا في الأسماء التي تتكرر في منتخبنا. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن “الأخضر” بدأ مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل الإيجابي مع اليمن 2-2، في أول مباراة رسمية للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

“الهريفي” يتحدث عن أسباب “أزمة” اختيارات لاعبي المنتخب

اخبار رياضية
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