“الهريفي” يتحدث عن أسباب “أزمة” اختيارات لاعبي المنتخب

أكد لاعب النصر السابق، فهد الهريفي وجود أزمة في اختيارات لاعبي المنتخب السعودي، وأن المدير الفني الجديد للمنتخب هيرفي رينارد لا لوم عليه في مباراة اليمن، مطالبا بالبحث في الأسماء التي تتكرر في المنتخب.
وأوضح الهريفي أن أي لعبة جماعية ومنها كرة القدم يجب على من يشرف عليها فنياً أن يفّرق بين لاعب مركز ولاعب مكمل للمجموعة، وأن هذا ما يحدث للمنتخب للأسف، هناك من يلعب لأنه يبرز مع مجموعة، لكنه لا يجيد مهام مركز لمنتخب يتواجد فيه نخبة عناصر البلد.
وأضاف أن المدرب الجديد لا يلام لعدم معرفته بالعناصر، فمن الذي اقترح عليه بعض الأسماء؟، وهل هناك من الإداريين من يخاف ويريد فقط أن يعيش، أو هل هناك في الجهاز الفني من “يريد أن يسوي نفسه فاهم ويقترح بعض الأسماء”، ابحثوا في الأسماء التي تتكرر في منتخبنا. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “الأخضر” بدأ مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل الإيجابي مع اليمن 2-2، في أول مباراة رسمية للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
1️⃣
نقطة مهمة لها علاقة في مايحدث ..👇
اي لعبه جماعية ومنها كرة القدم
يجب على من يشرف عليها فنياً ان يفّرق بين
لاعب مركز واللاعب المكمل للمجموعة
وهذا مايحدث لمنتخبنا للاسف
هناك من يلعب لانه يبرز مع مجموعة
لكنه لايجيد مهام مركز لمنتخب يتواجد
فيه نخبة ابرز وأفضل عناصر البلد .!
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) September 12, 2019
2️⃣
طيب هذا مدرب جديد
ولا يلام لعدم معرفته بالعناصر
من الذي اقترح عليه بعض الاسماء
هل هناك من الإداريين من يخاف ويريد ان يعيش او هل هناك من في الجهاز الفني يريد ان يسوي نفسه فاهم ويقترح بعض الاسماء
التى تبرز في ماسمينها مكمله لمجموعة !
ابحثو في الاسماء التى تتكرر في منتخبنا.؟!
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) September 12, 2019