نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > 7 أكتوبر.. موعدا لقرعة كأس الملك
13/09/2019   12:23 م

7 أكتوبر.. موعدا لقرعة كأس الملك

+ = -
625

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السابع من أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.

وتجرى القرعة بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 فريقاً)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين (20 فريقاً)، وأندية دوري الدرجة الثانية (24 فريقاً) بالإضافة للأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة اللواء، وعكاظ، وطويق، وطبرجل.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي نعيم البكر أن اللجنة قررت إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من المسابقة بعد نهاية دور الـ64، مبينًا أن الهدف من ذلك هو لعب دور الـ64 في وقت مبكر من الموسم ليعطي مساحة أكبر في الروزنامة إذ سيلعب خلال الفترة من 3-10 نوفمبر المقبل، وسيتم إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة مطلع ديسمبر المقبل. وفق “الرياضية”.

7 أكتوبر.. موعدا لقرعة كأس الملك

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063011.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.