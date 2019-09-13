أعلن رجال الأعمال سعد بن سفران العرابي تبرعه بقطعة أرض في مكة المكرمة للشاعر خويتم سعد الحارثي والد الطالب معتز، كما كشف عن عزمه إطلاق اسم معتز على مسجد يقوم ببنائه في السودان.
وكان خويتم قد أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، رافضاً الملايين التي قُدمت له مقابل العفو.
وتُوفي معتز خنقاً على يد زميله في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الوليد بن بشر الابتدائية بالرياض، إثر مشاجرة بينهما.
وظهر العرابي في مقطع فيديو مشيداً بالموقف النبيل من الحارثي، الذي أكد أنه يعرفه منذ 20 عاماً، معلناً تبرعه بالأرض وإطلاق اسم معتز على المسجد المزمع افتتاحه في السودان الشهر المقبل.
وفق “أخبار 24”.