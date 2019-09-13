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أخبار محلية > “الصناعات العسكرية” توقع مذكرة تفاهم مع “QDM” لتطوير القدرات السعودية في اختبار المنتجات الدفاعية
13/09/2019   12:21 م

“الصناعات العسكرية” توقع مذكرة تفاهم مع “QDM” لتطوير القدرات السعودية في اختبار المنتجات الدفاعية

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وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” أمس (الخميس)، مذكرة تفاهم مع شركة “QDM”، للتعاون في تطوير القدرات في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع في المملكة.

وتنص مذكرة التفاهم على توفير خدمات تدريب متكاملة تركز على تطوير المواهب المحلية، وتتعاون الشركتان بموجبها لاستكشاف احتياجات المشاريع المشتركة والمستقلة في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع السعودي، وتسهيل نقل القدرات الفنية إلى المملكة.

جرى توقيع المذكرة في جناح الشركة بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي “DSEI”، المقام في مركز “إكسل” بلندن خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة QDM عبدالرحمن البكر، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وفق “أخبار 24”.

“الصناعات العسكرية” توقع مذكرة تفاهم مع “QDM” لتطوير القدرات السعودية في اختبار المنتجات الدفاعية

أخبار محلية
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