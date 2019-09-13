اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مُوجعة لطفل مريض بالسرطان، يقف أمام المرحاض، بينما تقف أخته التي تكبره بسنة تقريباً خلفه تحرسه وتسنده.
ونشرت “كاتلين بيرج”، والدة الطفل “باكيت”، الذي أصيب بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، على مواقع التواصل صورةً لطفلها الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، علّقت عليها: “التقيؤ بين جلسات اللعب والاستيقاظ للتقيؤ، وهي تقف بجانب أخيها وتدلّك له ظهره بينما يمرض.. هذا هو سرطان الأطفال أما أن تأخده وإما أن تتركه”، وفقاً لما أوردت “سي إن إن”.
وذكرت بيرج أن عائلتها قد تفرّقت، وعند بقائها بجوار طفلها بالمستشفى كانت ترسل أبناءها عند جدتهم، أو بيت خالهم، مشيرة إلى أن طفلها قضى في العلاج 3 سنوات كانت أشبه بمدة أبدية، على عائلتها، لافتة إلى أنه سوف يُنهي علاجه في أغسطس 2021.