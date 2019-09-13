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أخبار محلية > بالفيديو.. لحظة استهداف طيران التحالف أهدافاً عسكرية لميليشيا الحوثي في صعدة وحرض
13/09/2019   6:39 ص

بالفيديو.. لحظة استهداف طيران التحالف أهدافاً عسكرية لميليشيا الحوثي في صعدة وحرض

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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، أهدافاً عسكرية لميليشيا الحوثي في منطقة صعدة وحرض شمالي اليمن.

ووثّق مقطع فيديو التُقط من الجو، استهداف مقاتلات التحالف عدداً من المواقع العسكرية، وعناصر حوثية تتجمع في عربات عسكرية بعدد من الطرق والجبال، وفور رؤيتهم تم استهدافهم بغارات ليلقوا مصرعهم جميعاً، ومن ثم تدمير آلاتهم العسكرية.

يذكر أن قوات الجيش اليمني أحرزت مؤخراً تقدماً في مديرية كتاف؛ حيث يخوض الجيش مدعوماً بطيران التحالف معارك عسكرية في عدة محاور بمديريات محافظة صعدة معقل الميليشيات. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لحظة استهداف طيران التحالف أهدافاً عسكرية لميليشيا الحوثي في صعدة وحرض

أخبار محلية
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