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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الإندونيسي في وفاة الرئيس الأسبق
13/09/2019   6:37 ص

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الإندونيسي في وفاة الرئيس الأسبق

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية تعزية ومواساة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في وفاة رئيس إندونيسيا الأسبق يوسف بحر الدين حبيبي – رحمه الله-.

وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحر الدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق – رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة لـ”ويدودو” في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية إندونيسيا، معرباً عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الإندونيسي في وفاة الرئيس الأسبق

أخبار محلية
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