التجارة تشهّر بمؤسسة تخصصت في بيع قطع غيار السيارات المقلدة

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حُكماً قضائياً ضد مؤسسة لبيع قطع غيار السيارات بمدينة الرياض، إثر ثبوت تورط صاحبها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة.
وأوضحت الوزارة أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية بالرياض إدانة المؤسسة وصاحبها، وصدر الحكم بفرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يُذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وفق “أخبار 24”.