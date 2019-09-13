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أخبار محلية > بعد “عازف الكمان المقنّع”.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لموهبة جديدة ويطالبه بالتواصل معه‎
13/09/2019   6:36 ص

بعد “عازف الكمان المقنّع”.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لموهبة جديدة ويطالبه بالتواصل معه‎

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دعا رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ صاحب موهبة يعزف على الربابة إلى التواصل معه، وعلق بقوله “مطلوب في موسم الرياض.. الرجاء يتواصل معنا”.

وأظهر مقطع فيديو نشره آل الشيخ على حسابه في تويتر، الفنان الموهوب، وهو يؤدي فقرة فنية شعبية، عازفاً على الربابة السعودية، ومغنياً بكلمات جميلة، خلال جلسة في البر، ومعه آخرون يتابعونه بإعجاب.

يُذكر أن “آل الشيخ” دعا الموهوبين فنياً للتواصل معه، لاستضافتهم في فعاليات الترفيه التي تقيمها الهيئة، كما سبق ونشر فيديو له مع “عازف الكمان المقنّع” الذي كان قد ظهر في مقطع أبرز موهبته.وفق “أخبار 24”.

بعد “عازف الكمان المقنّع”.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لموهبة جديدة ويطالبه بالتواصل معه‎

أخبار محلية
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