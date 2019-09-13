غامر شاب بحياته في مقطع فيديو متداول لإخماد حريق شبّ في إحدى الخيام في البر، وبرفقته أصدقاؤه، حيث عمل على إخراج أسطوانة غاز مشتعلة، بسحبها خارج الخيمة.
وأظهر المقطع الشاب وهو يهرول أولاً وبيده قارورة ماء يريد أن يطفئ بها الحريق الذي شبّ في أغراض داخل الخيمة وامتد إليها فاشتعلت النار بها، وعاد مرة أخرى ليأتي بالماء، في ظل حالة من الاضطراب بينه وبين أصدقائه.
وناداه صديقه بأن يحاول أن يخرج الأسطوانة من داخل الخيمة، فما كان منه إلا أن فعل ذلك بعد أن ألقى القارورة، وسحب الأسطوانة مشتعلة إلى الخارج، فيما كان يصرخ فيه صديقه بألا يقترب بها من سيارته.
وفق “أخبار 24”.