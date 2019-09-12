تشريع مقترح بغرامات تصل لألف دينار على متجاوزي “الطابور” ولابسي البيجامات في الشوارع

اقترح نائب في مجلس الأمة الكويتي إصدار تشريع يحدّ مما سماه بـ”الانفلات الأخلاقي” في الأماكن العامة والسلوكيات الدخيلة على المجتمع الكويتي.
وسمّى النائب ماجد المطيري إحدى عشرة مخالفة طالب بتغريم مرتكبيها غرامة لا تقل عن 500 دينار كويتي (6100 ريال سعودي) ولا تزيد عن 1000 دينار (12300 ريال سعودي).
والسلوكيات التي طالب المطيري بتجريمها، هي: الظهور بزي يحمل صوراً أو عبارات مسيئة للذوق والآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والكرامة، والتنقل بملابس داخلية (بيجامة النوم)، والكتابة أو الرسم على الجدران من دون تصريح رسمي.وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى رفع صوت الموسيقى، وإطلاق عبارات عنصرية على الغير، واستغلال الأطفال والنساء في أنشطة تسبب خطراً، والتعدي على حق الغير في الطوابير والخدمات، وتصوير الآخرين خفية بقصد السخرية والمقالب، ووضع ملصقات إعلانية على منازل وجدران عمومية وخاصة من دون إذن، والبصق، وإلقاء بقايا الطعام، والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات.