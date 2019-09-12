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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يُقاضي العشرات من المسيئين له في مصر
12/09/2019   9:26 م

تركي آل الشيخ يُقاضي العشرات من المسيئين له في مصر

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قال تركي آل الشيخ عبر حسابه في فيسبوك إنه سيقاضي 65 شخصاً في مصر بعد توثيق إساءاتهم له.

وأكد أنه سيسعى لكشف من يقفون خلف أولئك المسيئين لشخصه واسمه ومكانته، ومن يدمرون بذلك العلاقات بين المملكة ومصر.

تركي آل الشيخ يُقاضي العشرات من المسيئين له في مصر

أخبار محلية
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