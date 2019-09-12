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أخبار محلية > “تعليم القصيم” تصدر بيانا بشأن مقطع فيديو حول نقص الأثاث المدرسي في إحدى المدارس
12/09/2019   5:18 م

“تعليم القصيم” تصدر بيانا بشأن مقطع فيديو حول نقص الأثاث المدرسي في إحدى المدارس

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أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، بيانا بشأن مقطع فيديو متداول حول نقص بعض الأثاث المدرسي بأحد فصول مدرسة ابتدائية بمحافظة عيون الجواء.

وذكرت أن الإدارة المختصة وقفت على المدرسة للنظر في الشكوى وتمت معالجتها بشكل فوري، حيث تم تأمين كافة احتياجات المدرسة بشكل كامل.

وأشارت إلى أن تعليق النظام الإلكتروني للطلبات تسبب بعدم وصول الطلب إلى الإدارة المختصة، مؤكدة حرصها على متابعة متطلبات الميدان التعليمي والعناية بالتحديث والتطوير اللازم.وفق “أخبار 24”.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فصلا دراسيا غير مكتمل التجهيزات، ويجلس الطلاب فيه على الأرض، فيما يذكر المتحدث في المقطع الفيديو أنهم على هذه الحالة منذ أسبوعين.

“تعليم القصيم” تصدر بيانا بشأن مقطع فيديو حول نقص الأثاث المدرسي في إحدى المدارس

أخبار محلية
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