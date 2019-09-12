“الإحصاء”: انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين إلى 12.3%.. وارتفاع المشاركة الاقتصادية للمواطنات بنسبة 23.2%

أوضحت الهيئة أنه وفقاً لنتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني 2019م التي أصدرتها اليوم (الخميس)، قد أظهرت انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (5.6%) خلال الربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ (6%) للربع الأول من نفس العام.
وأشارت النشرة إلى أنه في ما يتعلق بمعدل بطالة المواطنين، فقد كشفت النتائج عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (12.3%) للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ (12.5%) للربع الأول من نفس العام.
كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي المواطنين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (45.0%) في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ (42.3%) في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين المواطنات حيث بلغ (23.2%) مقارنة بـــ (20.5%) للربع السابق.وفق “أخبار 24”.