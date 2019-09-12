“بنك التنمية” يخصص 500 مليون ريال لتمويل 300 مشروع في الأنشطة الصحية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية تخصيص محفظة تمويلية تتجاوز 500 مليون ريال لتمويل عشرات المشروعات الريادية في الأنشطة الصحية.
جاء ذلك خلال توقيع البنك مع وزارة الصحة اتفاقية تعاون لتمويل 300 مشروع ناشئ وصغير في الأنشطة الصحية، بسقف تمويل يصل حتى 4 ملايين ريال.
وقال مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، إن المشاريع الصحية التي مولها البنك مستقرة وتنمو بشكل إيجابي في جميع المناطق، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعا للبنك حول المملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتـي لتقدم مزيداً من الدعم التمويلي.
وأوضح أن البنك يهدف من الاتفاقية، لتوليد وتأهيل 300 مشروع في الأنشطة المستهدفة ذات الجدوى الفنية، بمحفظة تمويلية تتجاوز 500 مليون ريال للخمس سنوات القادمة، وذلك لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في القطاع الصحي، ودعم سلاسل الإمداد والقيمة لهذا القطاع.وفق “أخبار 24”.
يأتي هذا الدعم ضمن توجهات البنك الاستراتيجية في تمويل المشاريع الصغيرة بالقطاعات النوعية ذات الأولوية، حيث خصص بنك التنمية 18 ملياراً لتمويل المشاريع الصغيرة حتى عام 2025م