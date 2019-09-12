“إتمام” يعلن البدء في تنفيذ “الأمر السّامي” باعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوماً

أعلن مركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان، البدء في تنفيذ اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوماً، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الصادر بهذا الشأن وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بهدف المسارعة بتنفيذ خطط التنمية العمرانية.
واتخذت وزارة الإسكان خطوات متسارعة في تنفيذ اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوماً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تم إبرام اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى مواءمة الأهداف مع جميع الجهات الحكومية المعنية للإسراع في أعمال التنمية العمرانية، عبر اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءات التطوير العقاري.
بدوره، قال المشرف العام على وكالة التطوير العقاري ممدوح الشرهان إن الاتفاقية تعكس الدعم المتواصل من القيادة للجهات المعنية بقطاع التطوير العقاري لتحفيز القطاع والرقي بخدماته.وفق “أخبار 24”.
وتأتي الاتفاقية التي بدأ المركز بتنفيذها لتفعيل المسارات الثلاثة المحدثة وهي: (اعتماد ابتدائي وإفراغ متدرج، والاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ، والاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ) وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري واقتراح الحلول التي تضمن استكمال البنية التحتية.
يذكر أن مركز “إتمام” ومن خلال خدماته التي يقدمها للمطورين عبر كافة فروعه ومنصته الإلكترونية يسعى لتسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات لعمليات المطور العقاري تحفيزاً للقطاع وسعياً لزيادة المعروض السكني.