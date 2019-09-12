ظهر المواطن خويتم الحارثي والد الطالب معتز الذي توفي إثر مشاجرة بمدرسة بشر بن الولید الابتدائیة بضاحیة لبن غرب مدينة الرياض في مقطع فيديو ردا على ما تم تداوله من معلومات مغلوطة.
وقال الحارثي إن ما حدث لابنه كان قضاء وقدرا، ولم يكن هناك أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين، مؤكدا أنه لم يرَ منهم إلا كل خير طوال السنوات التي قضاها ابنه في المدرسة، ولا يريد لهم إلا الخير.
وأضاف أنه طالب عند زيارة مدير تعليم منطقة الرياض له، بإطلاق سراح الطالب المتسبب في وفاة ابنه، وعدم محاسبة إدارة المدرسة أو المعلمين على ما حدث.
يذكر أن الحارثي كان قد أكد أنه وأفراد عائلته تنازلوا عن قاتل ابنه لوجه الله، ورفضوا الملايين التي قُدمت لهم مقابل العفو، مشيراً إلى أنه راجع المحكمة بالرياض لتسجيل التنازل.
وفق “أخبار 24”.