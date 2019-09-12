المملكة والعراق تتفقان على فتح منفذ عرعر للأغراض التجارية بشكل تجريبي

اتفقت المملكة وجمهورية العراق اليوم الخميس، على فتح منفذ عرعر للأغراض التجارية بشكل تجريبي منتصف الشهر المقبل.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي كاظم العقابي، بحسب وكالة الأنباء العراقية: إنه “سيتم فتح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بشكل تجريبي يوم 15 أكتوبر، بعد الاتفاق بين الجانبين”.
وأضاف العقابي، أن المشروع جاء نتيجة للاتفاقيات بين العراق والمملكة، مؤكدا أنه “خطوة إيجابية من أجل فتح جميع المنافذ مع المملكة”.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال وكيل الهيئة العامة للجمارك في المملكة ماجد المرزم: إنه “تم تجهيز المنفذ بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة العجلات بين البلدين وتطوير التجارة”.