تنفيذ حكم القَتل قصاصاً في مواطن بمحافظة حفر الباطن

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القَتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة حفر الباطن.
وأوضحت الوزارة أن “عبدالرحمن بن علي بن هادي المري” سعودي الجنسية، أقدم على قَتل “مشعل بن عموش بن سليم المطيري” سعودي الجنسية، وذلك بضربه بحديدة كبيرة عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده حتى فارق الحياة، وذلك إثر مشاجرة بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقَتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وفق “أخبار 24”.