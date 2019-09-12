بالصور.. محافظ الخرج يرعى توقيع اتفاقية دعم أرامكو لجمعية جذا في تأمين المستلزمات الطبية لذوي الإعاقة

رعى سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد الماضي، صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/١/١٣هـ، حفل توقيع اتفاقية دعم شركة أرامكو السعودية لجمعية ذوي الإعاقة الخيرية بمحافظة الخرج «جذا» في برنامج دعم المستلزمات الطبية لذوي الإعاقة.
وفي بداية الحفل أهدت الطالبتان في مركز جذا التابع للجمعية أديم الموسى ولينا أبا الحسن باقيتي ورد لمحافظ الخرج ولمدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الوسطى في شركة أرامكو السعودية الأستاذ عبدالمجيد آل عبيد، ثم تلا الطالب شايع القحطاني آيات من الذكر الحكيم.
بعد ذلك قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية جذا الأستاذ عبدالعزيز اليحيى نسخاً من التقارير التي أصدرتها جمعية جذا مؤخراً عن العام المالي المنصرم، واستعرض رؤية الجمعية المنسجمة مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والأهداف التي نجحت الجمعية في تحقيقها خلال الفترة السابقة والمشاريع التي تخطط لتنفيذها في المرحلة المقبلة.
ثم جرى توقيع اتفاقية دعم المستلزمات الطبية لذوي الإعاقة شركة أرامكو السعودية وجمعية جذا، التي تقدم بمقتضاها شركة أرامكو دعماً مالياً لتأمين مستلزمات طبية لذوي الإعاقة من ذوي التوحد، فرط الحركة وتشتت الانتباه، ذوي الشلل الرباعي، تربية فكرية، داون، المعاقين سمعياً، المكفوفين، متعددي العوق.
وفي ختام الحفل، تم تكريم ممثلي شركة أرامكو السعودية في حفل التوقيع وهم: مدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الوسطى الأستاذ عبدالمجيد آل عبيد، الأستاذ بندر العمار، الأستاذ محمد الحماد.
وتم التقاط صور تذكارية بهذه المناسبة أمين عام جمعية جذا الأستاذ تركي العتي، ومدير العلاقات العامة بالجمعية الأستاذ بندر اليحيى.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة «جذا» الأستاذ عبدالعزيز اليحيى، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ محافظة الخرج على رعايته المستمرة لأنشطة الجمعية وحرصه على أبنائه وبناته الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.
كما ثمّن اليحيى الدعم السخي من شركة أرامكو السعودية لبرنامج دعم المستلزمات الطبية لذوي الإعاقة الذي يأتي امتداداً لما حظيت به «جذا» من قِبل أرامكو خلال الأعوام الماضية لا سيما في البرامج التدريبية التي نفذتها الجمعية وخدمت أعداداً كبيرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة والمختصين والمهتمين من كلا الجنسين، وكان لها مردوداً إيجابياً على الأعمال المنفذة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.