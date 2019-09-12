“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في وافد بمحافظة جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيرا في وافد هرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المدعو محمد عمران محمد شافي “باكستاني الجنسية”، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.
وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام له بما نُسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.