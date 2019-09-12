نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > محكمة الباحة تقرر عرض سيارات إحدى الشركات في المزاد لاستيفاء حقوق العمال
12/09/2019   1:00 م

محكمة الباحة تقرر عرض سيارات إحدى الشركات في المزاد لاستيفاء حقوق العمال

+ = -
898

قضت الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة العامة في الباحة بأحقية 55 عاملًا، في صرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من عامين لدى إحدى الشركات الوطنية، وأمرت الشركة بسرعة الصرف.

وأصدرت دائرة الحجز والتنفيذ في المحكمة ذاتها قرارا بالحجز على سيارات الشركة وإيقاف التصرف فيها لإقامة مزاد لاستيفاء طالبي التنفيذ.

كان العمال قد رفعوا شكوى ضد الشركة لإمارة الباحة، والمحكمة العمالية، وصدر قرار بتنفيذ صرف المبالغ المستحقة، إلا أن الشركة ما زالت تماطل على حد قول أحد العمال وفقًا لـ”عكاظ”، فأصدرت المحكمة قرارها بالحجز على سيارات الشركة.

محكمة الباحة تقرر عرض سيارات إحدى الشركات في المزاد لاستيفاء حقوق العمال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885062888.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.