حمد الله والمنتخب .. الخلافات تشتعل مجدداً

“حمد الله الذي يلعب في الدوري السعودي “ هكذا رد المدرب البوسني وحيد خليلوفيتش على الصحافة التي طالبته بتوجيه الدعوة للاعب نادي النصر كونه المهاجم الأفضل في العالم حالياً لحل الأزمة الهجومية التي تواجه اسود الأطلس في الأشهر القليلة الماضية.
العلاقة بين حمد الله ومسيري ولاعبي المنتخب ليست جيدة على الإطلاق وبدات شرارة الخلافات منذ المونديال الأفريقي الأخير عندما التحق بالمعسكر الاستعدادي قبل للوصول الى القاهرة وعقب المواجهة الودية الأولى فضل الانسحاب بقرار فردي لم يقف المدرب الأسبق هيرفي رونار ضده.
ورغم كثرة الأحاديث والشائعات الا ان عبدالرزاق حمد الله فضل الصمت طوال الفترة الماضية قبل ان يخرج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤكدا انه بات جاهزا للكشف عن أسباب ابتعاده عن الدفاع عن ألوان المنتخب.وفق “أخبار 24”.
يشار الى ان الجماهير المغربية قد انتقدت إدارة المنتخب في أوقات عديدة نظرا لعدم الاستفادة من إمكانيات وقدرات كافة الأسماء المتميزة ويتقدمها حمد الله الحاصل على لقب الهداف في الدوري السعودي عقب تحطيمه الرقم الأكبر للأهداف في موسم واحد وقيادته النادي العاصمي للفوز بلقب الدوري.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما وعدتكم ها أنا سأتكلم ان شاء الله pic.twitter.com/DgZD6VgBMG
— Abderrazzak Hamedallah (@AbderrazzakHam3) September 11, 2019