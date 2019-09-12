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أخبار محلية > تنبيهات بتدنٍ في الرؤية بالرياض والمدينة.. وأمطار رعدية على مكة وعسير
12/09/2019   8:46 ص

تنبيهات بتدنٍ في الرؤية بالرياض والمدينة.. وأمطار رعدية على مكة وعسير

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهات بتعرّض عدة مناطق بينها العاصمة الرياض اليوم (الخميس) إلى رياح نشطة مُثيرة للأتربة، وكذلك هطول أمطار رعدية بمكة المكرمة.

وأوضح النظام أن منطقة الرياض خاصةً العاصمة والدوادمي والأفلاج والزلفي وعفيف ووادي الدواسر، وكذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية ستتعرض إلى رياح نشطة؛ تتسبب في تدنٍ بمدى الرؤية، مبيناً أن تلك الحالة ستستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

ولفت إلى أن منطقة مكة المكرمة وتحديداً أضم والطائف والعرضيات، بالإضافة إلى منطقة عسير ستشهد هطول أمطار رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية.وفق “أخبار 24”.

تنبيهات بتدنٍ في الرؤية بالرياض والمدينة.. وأمطار رعدية على مكة وعسير

أخبار محلية
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