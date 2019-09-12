توفيت أسرته في حـادث نجا منه.. شاب أهداه الأمير الوليد “بنتلي” يطلب نقل ملكيتها لبلوغه السن القانونية

أعادت رسالة وجهها الشاب “يوسف الأنصاري” إلى الأمير الوليد بن طلال أمس (الأربعاء)، قصة الحـادث المروري المروع الذي وقع قبل 6 سنوات وتوفيت فيه أسرته بالكامل ونجا منه هو، إلى الواجهة من جديد.
وذكّر الشاب يوسف، الأمير الوليد بوعده الذي قطعه قبل 6 سنوات فيما يتعلق بسيارة “بنتلي” أهداها له وقت الحـادث للتخفيف عنه، لكنه أجل نقلها على اسمه حتى يبلغ السن القانونية.
ووجه الشاب يوسف رسالة إلى الأمير وليد قال فيها: “كنت لي الأب الحاني بعد أن فقدت أسرتي بحـادث لم ينجو منه سواي، حينها بادرالإنسان فايز المالكي بالتنازل لي عن سيارة بنتلي، كان سموكم قد أهداها له ولصغر سني وجهتم بتأجيل نقلها حتى أبلغ السن القانوني، واليوم التمس أمركم بنقلها بأسمي”.
وتفاعل الفنان فايز المالكي مع رسالة الشاب فكتب: “بإذن الله نسمع خبر يسعدك وتستلم سيارتك، وأسال الله مثل ما ستر ما راح من عمرك أن يستر ما بقي منه وأن يسعدك سعادة لا تشقى بعدها أبداً”.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الفنان فايز المالكي أعلن تنازله قبل 6 سنوات عن سیارة من طراز بنتلي التي تلقاھا ھدية من الأمیر الولید بن طلال للطفل يوسف الأنصاري، الذي فقد أسرته بالكامل والده وأمه وشقیقتین في حـادثة مرورية حينها.