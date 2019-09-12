نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مرسوم ملكي بإعادة هيكل تأشيرات الحج والعمرة والزيارة.. هذه تكلفتها ومدة الإقامة المسموحة
12/09/2019   2:17 ص

مرسوم ملكي بإعادة هيكل تأشيرات الحج والعمرة والزيارة.. هذه تكلفتها ومدة الإقامة المسموحة

+ = -
1600

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص 300 ريال.

وشمل المرسوم الملكي ثلاثة أنواع من التأشيرات على النحو التالي:

1- تأشيرة زيارة لغرض (عمرة، سياحة أو أعمال، أو زيارة أقارب وأصدقاء، أو أخرى)، وستكون مقسمة إلى دخول مرة واحدة بصلاحية 3 أشهر ومدة إقامة مسموحة لشهر، وأخرى دخول متعدد لصلاحية سنة ومدة إقامة مسموحة 3 أشهر، كلاهما بـ300 ريال.وفق “أخبار 24”.

2- تأشيرة حج، بصلاحية مخصصة لموسم الحج ومدة إقامة لموسم الحج، بـ300 ريال.

3- تأشيرة المرور للزيارة (للمرور جوا أو بحرا أو برا)، بصلاحية 96 ساعة ومدة إقامة مسموحة 96 ساعة، بـ300 ريال.

مرسوم ملكي بإعادة هيكل تأشيرات الحج والعمرة والزيارة.. هذه تكلفتها ومدة الإقامة المسموحة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885062829.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.