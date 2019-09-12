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أخبار محلية > “هيئة تقويم التعليم” تنفي وجود توجه لإيقاف اختبار القدرات.. وتدعو الطلاب للاستعداد له
12/09/2019   2:16 ص

“هيئة تقويم التعليم” تنفي وجود توجه لإيقاف اختبار القدرات.. وتدعو الطلاب للاستعداد له

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، استمرار العمل باختبار القدرات بوصفه متطلباً رئيساً للقبول في الجامعات.

ونفت الهيئة ما يتداول في بعض وسائل الإعلام حول وجود توجه إلى إيقاف اختبار القدرات كأحد متطلبات القبول، حيث لم تصلها أي طلبات من جهات رسمية بشأن مراجعة هذه الاختبارات.

وأكدت أن الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس التابع لها ساهمت في رفع جودة المدخلات للجامعات، وفي تقديم تقييمات ذات مصداقية لمستويات الطلاب.وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة الطلاب إلى الاستعداد الجيد للاختبارات والاستفادة من موقع المركز الوطني للقياس والمواد التدريبية والإثرائية المتوفرة عليه.

“هيئة تقويم التعليم” تنفي وجود توجه لإيقاف اختبار القدرات.. وتدعو الطلاب للاستعداد له

أخبار محلية
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