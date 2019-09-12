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أخبار محلية > إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف وزارة الداخلية
12/09/2019   2:11 ص

إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف وزارة الداخلية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن نتائج القبول النهائي لوظائف ديوان الوزارة.

وأفادت بأن الموقع (www.jobs.sa) محدّث بالمعلومات الخاصة بنتيجة القبول النهائي وحالة الطلبات.

إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف وزارة الداخلية

أخبار محلية
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