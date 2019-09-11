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أخبار محلية > أمير الرياض يعزي والد الطالب “معتز الحارثي” ويشكره على تنازله عن قاتل ابنه
11/09/2019   7:26 م

أمير الرياض يعزي والد الطالب “معتز الحارثي” ويشكره على تنازله عن قاتل ابنه

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قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء للمواطن خويتم بن سعد الحارثي الذي تنازل عن قاتل ابنه “معتز” لوجه الله تعالى.

وأكد الأمير في اتصال هاتفي أجراه اليوم بالحارثي على كريم الأخلاق ونبيل الصفات التي تحلى بها في عفوه وتنازله لوجه الله تعالى، مبينًا الأثر والقدوة التي زرعها في المجتمع وقدّم فيها أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية.

من جهته أعرب الحارثي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته وعلى مشاعره الطيبة.

وكان الطالب معتز الحارثي قد لفظ أنفاسه الأخيرة في مدرسة الوليد بن بشر الابتدائية بالرياض أول أمس الإثنين، بعدما دخل في شجار مع أحد الطلاب، ونُقل إثر المشاجرة إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل الوصول إليه.وفق “أخبار 24”.

أمير الرياض يعزي والد الطالب “معتز الحارثي” ويشكره على تنازله عن قاتل ابنه

أخبار محلية
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