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أخبار محلية > 3 أشخاص يقتحمون مدرسة ويعتدون على معلم أمام طلابه.. وشرطة تبوك تباشر
11/09/2019   5:19 م

3 أشخاص يقتحمون مدرسة ويعتدون على معلم أمام طلابه.. وشرطة تبوك تباشر

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أقدم ثلاثة أشخاص على اقتحام أحد المدارس الابتدائية بحي النهضة في تبوك، أمس (الثلاثاء)، واعتدوا على معلم بآلة حادة ما استدعى نقله للمستشفى، فيما باشرت قوات الأمن الواقعة وألقت القبض على المهاجمين.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أن وليي أمر طالبين وشخص ثالث حضروا للمدرسة، وطلبا من قائدها الدخول للفصل لمقابلة أحد المعملين، بزعم قيامه بضرب ابن أحدهم، لكن قائد المدرسة رفض السماح لهم بالدخول ووعدهم بالتحقق من الموضوع بنفسه ومعالجته.

وأضافت المصادر بحسب “عين تبوك” أنهم غافلوا المدير وأسرعوا إلى الفصل، حيث اندلع شجار واعتدوا على المعلم أمام طلابه أثناء الحصة الدراسية بآلة حادة.

وأشارت إلى أن إدارة المدرسة استدعت الجهات الأمنية، التي باشرت الواقعة وقبضت على الأشخاص الثلاثة، فيما نُقل المعلم عبر فرق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

3 أشخاص يقتحمون مدرسة ويعتدون على معلم أمام طلابه.. وشرطة تبوك تباشر

أخبار محلية
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